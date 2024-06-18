МЧС Казахстана хотят подключить к интернету от Илона Маска

Глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев сообщил, что МЦПРИАП в рамках пилотного проекта по использованию НГСО технологий от SpaceX подключено 1485 школ из 1883 школ.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.

Отметим, в ноябре в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX, и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

Тогда же экс-глава ведомства Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink.

В конце февраля этого года в Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения интернета от Starlink.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране. Он подчеркнул, что вопрос обеспечения населения качественной связью является стратегически важной задачей правительства.

Также сегодня новый глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.