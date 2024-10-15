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Могут ли ограничить ТikTok в Казахстане, рассказали в Минцифры

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TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов в СЦК рассказал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались у спикера, ведется ли контроль со стороны МЦРИАП за платформой TikTok в связи с возможной угрозой слива персональных данных.

Однако в ответ глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов заявил, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.

"Что касается нашего ведомства: ни одной жалобы от граждан нашей страны, что имеются факты распространения персональных данных на этой платформе, мы пока не получали. Если обнаружим такие факты, то будем взаимодействовать с администрацией соцсети напрямую.

Во-вторых, по законодательству о связи мы обратимся к нашим коллегам для того, чтобы предписание вынесли уже они. Если наши переговоры окажутся безуспешными, то самой крайней мерой, которая грозит любой платформе, может быть ограничение. Это касается не только ТikTok, а любой платформы", - пояснил спикер.

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Депутат назвал соцсеть TikTok потенциально опасной, выдвинул ряд условий и предложил при их несоблюдении заблокировать платформу. Представители TikTok ответили на критику.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

При этом вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Ранее сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.

В марте сообщалось, что законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать и президент США Джо Байден. Также стало известно, что сенат США принял закон, запрещающий деятельность TikTok на территории Штатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2174598-mogut-li-ogranichit-tiktok-v-kazahstane-rasskazali-v-mincifry/

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