Сенат США принял закон, запрещающий деятельность TikTok на территории Штатов. Соцсеть может работать в США, если будет продана местной компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Сенат одобрил законопроект 79 голосами "за". "Против" голосовало 18 человек. Теперь документ отправится на подписание президенту США Джо Байдену. При этом Байден уже выступил с заявлением. Через несколько минут после голосования в Сенате, президент США объявил, что он планирует подписать данный законопроект в среду, 24 апреля.

После подписания документа ByteDance, материнской компании TikTok, будет предоставлено 9 месяцев на то, чтобы продать популярное приложение инвестору из США, либо деятельность TikTok на территории Штатов будет запрещена.

Эта мера, получившая широкую поддержку обеих партий, представляет собой самую серьезную угрозу для работы TikTok в Соединенных Штатах. Количество активных пользователей TikTok из Штатов достигает 170 млн человек.

Законодатели, выступающие за ограничение, считают, что через TikTok китайское правительство может получить доступ к данным американцев.

"К сожалению, палата представителей США в очередной раз хочет принять законопроект, который попирает права на свободу слова 170 млн американцев", — говорится в заявлении TikTok на прошлой неделе.