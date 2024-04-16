TikTok призвали заблокировать в России

Роскомнадзор получил обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров РФ, в котором предлагается заблокировать TikTok в России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Роскомнадзор начал рассматривать обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok на территории России.

В своем обращении представители Ассоциации напомнили, что компания ByteDance (владеет платформой) официально ранее заявила, что больше не хочет работать в РФ. При этом, как сообщили в АППСИМ, блокировка TikTok позволит российским соцсетям коротких видео – например, "ВКонтакте Видео", Yappy, "Дзен" – нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек.

Кроме того, в обращении Ассоциации приводятся данные, согласно которым чуть больше 70% россиян продолжают смотреть видео в TikTok, из них 28,8% все еще ей пользуются, так как, по словам респондентов, они привыкли к этому.

Напомним, что в марте этого года президент США Джо Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok в стране.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что TikTok – платформа, предназначенная для создания, редактирования и обмена короткими видеороликами продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

Летом 2018 года, когда китайская компания ByteDance решила объединить весь контент и аккаунты пользователей Musical.ly в TikTok – так и появилась популярнейшая соцсеть коротких видео.