TikTok будет заблокирован в Кыргызстане

Представители Минцифры Кыргызстана направили запрос интернет-провайдерам с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории страны, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что в Службу по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана поступило письмо из ГКНБ КР. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok "отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента", в частности в детском информационном пространстве.

Чиновники сослались на Закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию".

"В целях недопущения причинения вреда здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в соответствии с пунктом 8 правил проведения радиочастотных назначений, утвержденных постановлением правительства КР от 22 сентября 2023 года № 501, и на основании статьи 21-1 Закона "О связи" ГКНБ просит ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории Кыргызской Республики и предоставить письменный ответ до 18 апреля 2024 года", — говорится в тексте.

Отмечается, что Минцифры направило соответствующее уведомление интернет-провайдерам Кыргызстана.

При этом Минкультуры Кыргызстана просило заблокировать TikTok еще в конце августа прошлого года.

Кроме того, вчера также сообщалось, что Роскомнадзор получил обращение от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров РФ, в котором предлагается заблокировать TikTok в России.

А в марте этого года президент США Джо Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok в стране.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что TikTok – это платформа, предназначенная для создания, редактирования и обмена короткими видеороликами продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

Летом 2018 года, когда китайская компания ByteDance решила объединить весь контент и аккаунты пользователей Musical.ly в TikTok – так появилась популярнейшая соцсеть коротких видео.