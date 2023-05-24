Ограничить доступ несовершеннолетних к TikTok, Instagram, Facebook планируют в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана опубликован на портале "Открытых НПА".

Проект постановления об утверждении Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау" был опубликован на портале 23 мая. Его публичное обсуждение продлится до 6 июня.

Так, документом предлагается ограничить регистрацию несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, "ВКонтакте" без разрешения законных представителей.

Кроме того, предлагается:

обеспечить высокоскоростным интернетом школы с предоставлением доступа, согласно "белому списку" образовательных интернет-ресурсов в фиксированных и мобильных сетях телекоммуникаций, ввести детские SIM-карты;

создать в каждой организации образования родительские сообщества (клубы матерей, отцов, бабушек, дедушек);

провести мероприятия, направленные на повышение культурного воспитания, развития творческого потенциала детей и подростков.

Отметим также, что данный Комплексный план состоит из следующих разделов:

"Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними"; "Реализация права обучающихся на педагогическую поддержку, профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей"; "Повышение уровня благополучия казахстанских детей, взаимодействие государства и общества в сфере охраны прав детей"; "Информационное сопровождение".

Напомним, в апреле прошлого года парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей. До этого сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом несовершеннолетних.

Через месяц – в мае 2022 года – соответствующий закон подписал глава государства.

В июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо принимать меры по защите детей от насилия. За месяц до этого он сообщил, что по его поручению в стране создали центры оказания комплексной помощи женщинам и детям.

В апреле этого года президент высказался об участившихся случаях насилия в отношении детей в Казахстане. Он отметил, что следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей.

Также стало известно, что правительством предлагается ввести отдельную детскую SIM-карту, которая будет находиться под контролем родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021922-ogranichit-dostup-nesovershennoletnih-k-tiktok-instagram-facebook-planiruyut-v-kazahstane/