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Эзотерика

В TikTok ответили на критику депутата, предложившего заблокировать соцсеть в Казахстане

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Подросток с телефоном
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

Депутат назвал соцсеть TikTok потенциально опасной, выдвинул ряд условий и предложил при их несоблюдении заблокировать платформу. Представители TikTok ответили на критику, передает корреспондент NUR.KZ.

По ситуации с озвученной в Сенате критикой платформы корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу TikTok.

Безопасность местного сообщества - это абсолютный приоритет TikTok, отмечается в ответе.

"TikTok не допускает на платформе действия на почве ненависти и пропаганду идеологий ненависти, а также присутствия лиц или организаций, продвигающих насилие и ненависть. Мы удаляем подобный контент", - говорится в официальном заявлении.

Также в компании заявили, что TikTok не предназначен для пользователей младше 13 лет.

"Для того, чтобы пользователи младшего возраста не использовали приложение, у нас есть соответствующая стандартам индустрии форма регистрации, где требуется указать полную дату рождения.

Мы постоянно тренируем наших модераторов и у нас есть автоматические технологии модерации, которые позволяют выявлять аккаунты, принадлежащие пользователям младше 13 лет. Когда модерация уверена в этом, аккаунт блокируется.

TikTok стал первой крупной платформой, которая публично раскрывает количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы не достигли возраста 13 лет. В период с января по август 2024 года TikTok удалил 1 239 635 аккаунтов в Казахстане, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за весь прошлый год их число составило 1 842 467 аккаунтов", - подчеркнули в пресс-службе платформы TikTok.

"Для родителей подростков, достигших возраста 13 лет, TikTok также предлагает собственные инструменты родительского контроля, которые позволяют им принимать активное участие в онлайн-жизни детей.

С помощью "Семейных настроек" родитель может связать свой аккаунт в TikTok c аккаунтом подростка и получить контроль над рядом важных настроек, таких как ограничение экранного времени, настройки приватности аккаунта, настройки личных сообщений и многое другое", - сообщили в пресс-службе представительства соцсети в РК, призвав родителей использовать инструменты родительского контроля, включая "Семейные настройки" в TikTok, чтобы помогать своим детям получать максимально безопасный опыт в онлайн-пространстве.

Что этому предшествовало?

Сегодня, 3 октября, на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Депутат заявил, что национальная безопасность превыше всего, и в связи с этим в Казахстане тоже очень важно следить за вопросами кибербезопасности. Ограничения по распространению вредного контента, заявил он, также необходимы для поддержания общественной стабильности.

Шиповских предложил список условий, с соблюдением которых озвученная им опасность платформы была бы снижена.

Первое: TikTok предлагает четкий алгоритм по выявлению и ограничению экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента.

Второе: платформа TikTok предлагает специальную сеть для детей, такую как YouTube Kids, с целью защиты маленьких детей от опасного онлайн-контента.

Третьим пунктом депутат предложил рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологий FaceID в случае входа в TikTok с телефона родителей.

"В противном случае мы просили бы заблокировать платформу TikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровья моральной ценности граждан, а также снижению распространяющейся среди молодежи опасных игр и привычек", - резюмировал свой запрос Геннадий Шиповских.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней высказался о последних трагедиях в Казахстане, связанных с детьми. По его словам, обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития - наиважнейший приоритет государственной политики.

Президент высказался о влиянии соцсетей на детей и взрослых, а также отметил, что родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы.

Ранее в конце сентября официальный представитель МВД рассказал о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, отметив, что в ее рамках ведется работа по выявлению и блокировке противоправного контента.

"С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера. Информация по ним для блокировки направлена в министерство культуры и информации", - отметил он.

Добавим, мы также писали о рекомендациях казахстанского психолога, которые помогут узнать, что дети увлеклись опасными играми в интернете. А также рассказывали, как настроить родительский контроль на смартфоне ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2169538-v-tiktok-otvetili-na-kritiku-deputata-predlozhivshego-zablokirovat-socset-v-kazahstane/

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