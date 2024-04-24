"Мы удивлены": в TikTok отреагировали на возможную блокировку соцсети в Казахстане

На высказывание главы Министерства культуры и информации о возможной блокировке TikTok в Казахстане отреагировали в администрации соцсети, передает NUR.KZ.

Заявление представителя TikTok распространяет пресс-служба соцсети.

"Мы очень удивлены тому, что Министерство культуры и информации республики Казахстан рассматривает возможность блокировки TikTok в стране, так как министерство активно поддерживает многие наши инициативы в Казахстане, такие, например, как онлайн-фестиваль "Наурыз" и творческий конкурс коротких видеофильмов.

Так, в прошлую пятницу представитель министерства выступил на нашем мероприятии в Алматы и похвалил TikTok как платформу, которая помогает продвигать культуру и другой полезный контент", - отмечается в комментарии представителя TikTok касательно высказывания министра культуры и информации Аиды Балаевой о возможном закрытии платформы на территории Казахстана.

Высказались здесь и касательно безопасности молодых пользователей данной соцсети в Казахстане.

"Что касается безопасности, особенно молодых пользователей, то это абсолютный приоритет TikTok. И мы прилагаем к этому массу усилий, в том числе проактивно и агрессивно удаляем контент, нарушающий правила сообщества", - заявили в TikTok.

Сообщается, что в 2023 году компанией удалены более четырех миллионов видеороликов в Казахстане по причине нарушения правил, ведь соцсеть, как отмечается в сообщении, работает напрямую с заинтересованными органами страны, включая Министерство культуры и информации и Министерство внутренних дел.

"Следует особо отметить, что в последние месяцы мы не получали запросов на удаление контента, связанных с безопасностью несовершеннолетних пользователей. И на этом фоне, а также с учетом большой истории сотрудничества, заявление министра выглядит непоследовательным.

Миллионы людей в стране используют TikTok каждый день для того, чтобы делиться творчеством, обогащать свой опыт и зарабатывать на жизнь, и мы надеемся, что наше местное сообщество продолжит использовать нашу платформу, в то время как мы будем обеспечивать безопасность и благополучие наших пользователей", - отмечается в сообщении представителя TikTok.

Напомним, ранее глава Минкультуры и информации Аида Балаева заявила, что в соцсетях выросли факты мошенничества, распространения ложной информации. Тогда же сообщалось о возможной блокировке TikTok в Казахстане.

Стоит отметить, что вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Месяц назад сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.

В марте сообщалось, что законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать и президент США Джо Байден.

Сегодня стало известно, что сенат США принял закон, запрещающий деятельность TikTok на территории Штатов.