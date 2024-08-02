Обязательное киберстрахование могут ввести в Казахстане

В Казахстане могут внедрить обязательное киберстрахование для операторов, занимающихся обработкой персональных данных казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Для повышения осведомленности населения об угрозах кибербезопасности уже запущена обучающая платформа CITIZENSEC.KZ, сообщает Telegram-канал СЦК.

Также в республике планируется установить финансирование по бюджетированию информационной безопасности от общего бюджета информационно-коммуникационных технологий на уровне не менее 10-15%.

"Мы хотим установить контроль деятельности так называемых суперадминистраторов, то есть тех людей, которые обслуживают информационные системы, в которых сконцентрированы большие объемы персональных данных.

Чтобы поставить заслон возможным неправомерным действиям с их стороны, мы хотим установить отдельную ответственность для них - она будет более жесткая, чем для простого пользователя", - сообщил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов.

В планах также увеличение штрафов за нарушение в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных. В настоящее время они составляют от 10 МРП до 1000 МРП.

Кроме этого, предлагается внедрить обязательное киберстрахование для операторов персональных данных, обрабатывающих данные более одного миллиона субъектов.

"Если какая-то организация допустит утрату персональных данных, соответственно, страховые выплаты за ущерб, который понесли граждане, будет осуществлять страховая компания", - пояснил спикер.

Такие меры, по словам Абдикаликова, принимаются для того, что сподвигнуть операторов больше внимания уделять защите персональных данных.

Ранее председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК рассказал о планах пересмотреть порядок выдачи ЭЦП.

Спикер на брифинге также рассказал, какое наказание грозит за сбор копий удостоверений личности в Казахстане и прокомментировал информацию об утечке данных "важного казахстанского банка".

На днях казахстанцев предупредили об еще одной утечке данных, которая была опубликована на хакерском форуме BreachForums. Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию касательно утечки данных казахстанцев.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ЦАРКА заявляли об утечке данных клиентов "Казпочты". Тогда на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

В феврале этого года глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных. Также он говорил, что в современном мире нужно жить в состоянии того, что, скорее всего, пользователь всегда взломан.

В марте Сатиев признался, что его обманули на 20 тысяч тенге в интернете.

Отметим, что Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.