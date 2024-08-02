Какое наказание грозит за сбор копий удостоверений личности в Казахстане

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов в СЦК рассказал, что будет за сбор ксерокопий удостоверения личности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы все, наверное, с этим сталкиваемся, что если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющий личность. При этом пытались его каждый раз отсканировать, и бумажную копию хранить у себя", - сказал он.

То же самое, по его словам, происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях.

"На сегодняшний день собирать бумажные копии документов, удостоверяющих личность граждан страны, запрещено законодательством. За это есть штрафные санкции", - отметил Абдикаликов.

Напомним, с 15 июня в Казахстане стали выпускать удостоверения личности нового образца. Мы писали о том, как выглядит обновленный документ. В дизайне добавилась информация о поле и гражданстве владельца документа. Информация об органе, выдавшем удостоверение, теперь располагается правее даты действия.

В остальном дизайн и функционал сохранены - с левой стороны находится электронный чип, куда можно записать регистрационный сертификат, то есть свой личный ключ ЭЦП.

Согласно данным с портала "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16 лет, и действительно оно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности.

Удостоверение личности выдается на 10 лет. Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца - влечет предупреждение, по истечении данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.

Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).