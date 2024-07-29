В Минцифры отреагировали на информацию о новой утечке данных казахстанцев

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию касательно утечки данных казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с распространяющейся информацией в сети Интернет о возможной утечке персональных данных казахстанцев сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство не поступало обращений от специальных и правоохранительных органов, физических или юридических лиц, включая ОЮЛ ЦАРКА, с достоверными материалами по фактам нарушения законодательства в сфере информатизации и защиты персональных данных.

После получения необходимых материалов и по итогу их анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы Министерством через портал электронного правительства.

Со своей Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные рекомендации по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Ранее в Центре анализа и расследования кибератак проанализировали утечку данных казахстанцев, которая была опубликована на хакерском форуме BreachForums.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, включая идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте. Среди слитых данных обнаружены и казахстанские ресурсы.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ЦАРКА заявили об утечке данных клиентов "Казпочты". Тогда на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

В феврале этого года глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных. Также он говорил, что в современном мире нужно жить в состоянии того, что, скорее всего, пользователь всегда взломан.

В марте Сатиев признался, что его обманули на 20 тысяч тенге в интернете.