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В Минцифры отреагировали на информацию о новой утечке данных казахстанцев

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Девушка сидит за столом с двумя мониторами и ноутбуком
Программист. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию касательно утечки данных казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с распространяющейся информацией в сети Интернет о возможной утечке персональных данных казахстанцев сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство не поступало обращений от специальных и правоохранительных органов, физических или юридических лиц, включая ОЮЛ ЦАРКА, с достоверными материалами по фактам нарушения законодательства в сфере информатизации и защиты персональных данных.

После получения необходимых материалов и по итогу их анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы Министерством через портал электронного правительства.

Со своей Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные рекомендации по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Ранее в Центре анализа и расследования кибератак проанализировали утечку данных казахстанцев, которая была опубликована на хакерском форуме BreachForums.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, включая идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте. Среди слитых данных обнаружены и казахстанские ресурсы.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ЦАРКА заявили об утечке данных клиентов "Казпочты". Тогда на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

В феврале этого года глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных. Также он говорил, что в современном мире нужно жить в состоянии того, что, скорее всего, пользователь всегда взломан.

В марте Сатиев признался, что его обманули на 20 тысяч тенге в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2141445-v-mincifry-otreagirovali-na-novuyu-utechku-dannyh-kazahstancev/

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