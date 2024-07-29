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Об еще одной утечке данных предупредили казахстанцев

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Мужчина за ноутбуком
Хакер. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В Центре анализа и расследования кибератак проанализировали утечку данных казахстанцев, которая была опубликована на хакерском форуме BreachForums, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАРКА.

Как сообщили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), на прошлой неделе в Telegram произошла утечка данных - один из пользователей выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums.

В Центре пояснили, что этот форум действовал с 2022 по 2023 год, известен деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными. В прошлом году администратора форума арестовали.

На этот раз на BreachForums было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, включая идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.

Среди слитых данных обнаружены и казахстанские ресурсы:

  • слив базы данных управления сервисной станцией - Россия и Казахстан - резервная копия SQL, доступ и SCADA;
  • данные транспортно-логистической компании Spark;
  • слив базы данных студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима;
  • утечка базы данных B2B "2GIS Казахстан" за 24 июня 2022 года;
  • старый слив данных пользователей Yandex Food из Казахстана и России;
  • утечка данных пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год.

"По некоторым сведениям, эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса - Конора Брайана Фитцпатри. Кроме того, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума. В одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк. На данный момент правоохранительные органы уже располагают этой базой данных", - говорит основатель TSARKA Group Олжас Сатиев.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ЦАРКА заявили об утечке данных клиентов "Казпочты". Тогда на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

В феврале этого года глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных. Также он говорил, что в современном мире нужно жить в состоянии того, что, скорее всего, пользователь всегда взломан.

В марте Сатиев признался, что его обманули на 20 тысяч тенге в интернете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141311-ob-eshche-odnoy-utechke-dannyh-kazahstancev-soobshchili-v-carka/

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