Информацию об утечке данных "важного казахстанского банка" прокомментировали в Минцифры

Председатель комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов прокомментировал информацию об утечке данных "важного казахстанского банка", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня во время брифинга на площадке СЦК председатель комитета по информационной безопасности Минцифры Руслан Абдикаликов сообщил, что министерство в курсе ситуации, но на тот момент никаких жалоб не поступало.

"На сегодняшний день хочу сказать, что в ситуации мы продолжаем разбираться. Первое, что выяснили – якобы "какой-то важный ключевой банк" в Казахстане на самом деле является банком, который был закрыт в нашей стране в 2021 году.

Информацию нам подтвердили в Агентстве по развитию и регулированию финансовых рынков. То, что продавали на этом форуме (данные – прим.ред.), банк был закрыт и это старая информация. И так как банка как юридического лица уже нет, мы не можем проверить эту информацию", – сообщил Абдикаликов.

Ранее сообщалось, что один из пользователей выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums. В одном из сообщений участников форума говорится о том, что взломан "важный казахстанский банк".