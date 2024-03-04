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Главу центра расследования кибератак обманули на 20 тысяч тенге в интернете

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Рука на телефоне
Телефон. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

Глава казахстанского Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) в мажилисе рассказал, как сам попался на уловку мошенников в интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

Эксперт Олжас Сатиев в ходе выступления озвучил несколько инициатив, одна из них - это создание системы "цифровые улики".

"Какая проблема здесь возникает? Даже я, один из известных специалистов по кибербезопасности, попался на уловку мошенников - у меня там 20 тысяч деньги украли.

И сама проблема, что у нас многие граждане не идут писать заявление в МВД, когда у них не так много денег воруют - здесь вопрос в том, чтобы, возможно, в электронном правительстве, в приложениях банковского сектора, в МВД создать какой-то раздел киберзащиты гражданина.

Например, гражданина обманули - он перевел деньги на какую-то карточку, по такому-то номеру телефона, с такого-то инстаграм-аккаунта. И он не идет никуда, не пишет заявление, а в системе ситуационного центра того же МВД сразу это появилось, что с такого-то номера воруют деньги.

Здесь же можно создать, чтобы они видели статистику - что с этого инстаграм-аккаунта обманули уже не одного человека. И это ускорит процесс блокировки карточек (задействованных в мошенничестве – прим.авт.)", - заявил глава ЦАРКА Олжас Сатиев.

Еще одной предложенной им инициативой стало создание в Казахстане отдельного агентства по кибербезопасности.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники крали деньги казахстанцев в 2023 году. Так, в прошлом году онлайн-мошенники чаще всего обманывали людей, прикрываясь благотворительностью, предлагая оформить водительские права или просто выпрашивая деньги.

Всего в 2023 году в стране было зарегистрировано 44,8 тыс. случаев мошенничества. Среди выявленных преступников были даже несовершеннолетние дети.

Стоит отметить, что мошенники каждый раз придумывают новые способы, как обмануть доверчивых граждан. Так, к примеру, преступники взяли на вооружение искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Мошенники воруют деньги казахстанцев, прикрываясь даже театром. Это касается поддельных онлайн-билетов в театр. Жертвам рассылают информацию о выдуманных гастролях артистов, используя поддельный ресурс (сайт). При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется.

Как могут украсть деньги у казахстанцев в 2024 году, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2064427-glavu-tsentra-rassledovaniya-kiberatak-obmanuli-na-20-tysyach-tenge-v-internete/

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