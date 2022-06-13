О продаже данных клиентов "Казпочты" заявили в ЦАРКА
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Сотрудники Центра анализа и расследования кибер атак в своем официальном Тelegram-канале заявили об утечке данных клиентов "Казпочты". По их информации, на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.
Указывается, что база данных представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей. Как отметили эксперты, на портале представлен пример базы данных.
По словам сотрудников ЦАРКА, в базе данных содержится следующая информация:
- данные о почтовых отправлениях;
- автострахование;
- запросы на кредиты (одобрение, отказ, цель кредита);
- депозиты;
- денежные переводы;
- открытие счетов и карт;
- информация о сотрудниках.
Сотрудники центра сообщили также, что проверили опубликованный пример базы данных. По их словам, это действительно похоже на утечку данных "Казпочты".
В ЦАРКА опубликовали также скриншот данного объявления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973852-o-prodazhe-dannyh-klientov-kazpochty-zayavili-v-tsarka/