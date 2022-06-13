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О продаже данных клиентов "Казпочты" заявили в ЦАРКА

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Мужчина работает за компьютером
Иллюстративное фото: M-A-U/Getty Images

Сотрудники Центра анализа и расследования кибер атак в своем официальном Тelegram-канале заявили об утечке данных клиентов "Казпочты". По их информации, на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

Указывается, что база данных представляет собой 44 таблицы общим размером 110 ГБ и около 12 млн записей. Как отметили эксперты, на портале представлен пример базы данных.

По словам сотрудников ЦАРКА, в базе данных содержится следующая информация:

  • данные о почтовых отправлениях;
  • автострахование;
  • запросы на кредиты (одобрение, отказ, цель кредита);
  • депозиты;
  • денежные переводы;
  • открытие счетов и карт;
  • информация о сотрудниках.

Сотрудники центра сообщили также, что проверили опубликованный пример базы данных. По их словам, это действительно похоже на утечку данных "Казпочты".

В ЦАРКА опубликовали также скриншот данного объявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973852-o-prodazhe-dannyh-klientov-kazpochty-zayavili-v-tsarka/

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