Порядок выдачи ЭЦП хотят пересмотреть в Казахстане

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК рассказал о планах пересмотреть порядок выдачи ЭЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы хотим рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях", - заявил Руслан Абдикаликов.

Эта мера, по словам спикера, могла бы позволить защитить персональные данные граждан. При этом, заменить действующий вариант ЭЦП предлагается на облачный.

"Также очень надежными являются токены - неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП. На заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, который позволял массово охватить всех наших граждан, и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ, как мы видим, сейчас наименее безопасный. Соответственно, мы хотим прекратить процедуру выдачи ЭЦП на файловых носителях", - резюмировал Руслан Абдикаликов.

Напомним, в мае сообщалось, что формат ЭЦП изменили в Казахстане. Отмечалось, что для всех государственных услуг казахстанцам теперь будут выдавать одну ЭЦП, которая будет использоваться и для авторизации, и для подписи.

Отметим, что ранее, оформляя ЭЦП, казахстанцы получали два ключа:

AUTH RSA - используемый для авторизации пользователя;

RSA - для подписи получаемой услуги.

Теперь вместо двух регистрационных свидетельств, предназначенных для авторизации и подписи, будет выпущено только одно.

Добавим, согласно закону "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.