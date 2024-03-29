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Русскоязычных пользователей Telegram стали массово призывать к терактам

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Ярлыки мессенджеров на экране телефона
Ярлыки мессенджеров. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в мессенджере новой функции из-за жалоб русскоязычных пользователей на призывы к терактам, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Дурова.

Как написал основатель мессенджера, 4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.

В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб", - сообщил Дуров.

Он также отметил, что Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье был совершен теракт - вооруженные люди вошли в здание и начали стрелять по зрителям, пришедшим на концерт группы "Пикник". После нападавшие скрылись, а в здании начался пожар.

По последним данным, в результате произошедшего погибли 140 человек, больше 100 человек пострадали.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Следственные действия по делу о теракте в Подмосковье начали и в Таджикистане.

Ранее стало известно, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2075097-russkoyazychnyh-polzovateley-telegram-stali-massovo-prizyvat-k-teraktam/

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