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30 лет независимости Казахстана

Минцифры: Качество интернета в Казахстане будет 100%, когда прекратят развиваться технологии

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Провода в роутере
Подключение к сети. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК вице-глава МЦРИАП Асхат Оразбек рассказал, почему невозможно достичь стопроцентного качества интернета в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Обсуждая тему качества интернета в Казахстане, мобильные операторы заявили, что в современном мире невозможно избежать "белых пятен" в покрытии интернета – объяснили они это тем, что объем трафика, численность населения и размеры городов всегда будут расти.

"Я часто провожу аналогию трафика с растущим подростком: если у вас есть подросток, которому 12 лет, и у него есть вся одежда, то уже через год почему-то нужно покупать ему все новое – просто потому, что он вырос.

До тех пор, пока будет расти трафик, то эту одежду, а одежда – это элементы Сети, нам необходимо постоянно докупать и заниматься стройкой.

По прогнозам GSMA, до 2030 года предвидится динамичный рост трафика. Если сегодня среднее потребление в Казахстане – 17 гигабайт, то прогнозируется рост до 50-ти гигабайт. Поэтому строить мы будем всегда, "белые пятна" будут появляться всегда, и люди, которые будут оказываться на территории "белых пятен", будут всегда", – заявил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Эту же идею поддержал вице-руководитель МЦРИАП Асхат Оразбек.

"То, о чем коллеги говорят, связано с тем, что технологии развиваются, у людей появляется вкус и потребность их использовать.

Те объемы услуг, которые сегодня население получает, – завтра они будут получать их больше. Поэтому качество интернета в Казахстане будет 100%, когда прекратят развиваться технологии", – подытожил он.

Ранее сегодня в Минцифры объяснили, почему называют интернет в стране дешевым.

Напомним, в марте глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что, по его мнению, в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену. При этом в списке стран по цене за интернет мы находимся на последних позициях.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета, а также поручил МЦРИАП усилить мониторинг качества связи.

В июле президент спросил Мусина о причинах плохого интернета и сотовой связи в Астане. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе – радиофобы и низкие тарифы. Позже Мусин пояснил некоторые моменты из своего выступления перед Касым-Жомартом Токаевым.

К примеру, он отметил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит, выросла и нагрузка на сети операторов. Но стоимость, по его словам, не росла пропорционально объему потребляемого трафика.

В середине июля стало известно, что в Казахстане подорожает сотовая связь. В АЗРК рассказали, что будут регулировать тарифы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2032156-mintsifry-kachestvo-interneta-v-kazahstane-budet-100-kogda-prekratyat-razvivatsya-tehnologii/

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