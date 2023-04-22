Синие галочки Twitter пропали из аккаунтов Токаева, Байдена, Папы Римского, Роулинг и других

Синяя галочка верификации в Twitter. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

В Twitter начали убирать синие галочки верификации, которые ранее подтверждали подлинность аккаунтов. Значки пропали уже у многих известных личностей, передает NUR.KZ.

Еще в прошлом году, после того, как Илон Маск купил соцсеть Twitter, сообщалось, что получить синюю галочку и тем самым верифицировать свой аккаунт можно будет за отдельную плату, по подписке.

Позже стало известно, что синяя галочка станет платной для всех.

Теперь из аккаунтов многих известных людей – как селебрити, так и мировых лидеров – пропали привычные значки верификации.

Тем не менее, как пишет издание , аккаунты с галочками других цветов сохранят их: золотые галочки останутся у проверенного бизнеса, а серые – у правительств, различных международных организаций и должностных лиц.

Так, исключительно серые галочки остались в аккаунтах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главы США Джо Байдена, лидера Украины Владимира Зеленского. Без синей галочки остался и глава Ватикана Папа Римский Франциск, а также аккаунт Британской королевской семьи.

Аккаунт Касым-Жомарта Токаева в Twitter. Скриншот: twitter.com/TokayevKZ

Аккаунт Джо Байдена в Twitter. Скриншот: twitter.com/POTUS

При этом вовсе обозначения подлинности аккаунтов пропали у экс-президента США Дональда Трампа, писательницы Джоан Роулинг, актера Леонардо ДиКаприо, режиссера "Аватара" Джеймса Кэмерона и других.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Аккаунт Джоан Роулинг в Twitter. Скриншот: twitter.com/jk_rowling

Напомним, 28 октября стало известно, что Илон Маск официально возглавил Twitter.

Практически сразу же после покупки соцсети Маска различные СМИ начали обвинять в массовом сокращении сотрудников. Предполагалось, что он якобы хочет сэкономить на грантах в виде акции, которые должны были получать работники. Позже Маск опроверг эту информацию.

При этом в тот же день стало известно, что бизнесмен распустил совет директоров Twitter.

Позже он предложил платить по 8 долларов в месяц за синюю галочку верификации в соцсети, что вызвало волну недовольства. Тем не менее нововведение все же вступило в силу.

Уже в середине ноября распространилась информация о том, что Илон Маск публично увольняет критикующих его сотрудников. Буквально через несколько дней на здании, в котором расположена штаб-квартира Twitter, появились нелестные высказывания в адрес предпринимателя.

Также в начале декабря глава компании раскрыл информацию о цензуре в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2017823-sinie-galochki-twitter-propali-iz-akkauntov-tokaeva-baydena-papy-rimskogo-rouling-i-drugih/