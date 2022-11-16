Илон Маск публично увольняет критикующих его сотрудников Twitter

Илон Маск. Иллюстративное фото: Michael Gonzalez/Getty Images

Илон Маск, который называл себя "абсолютистом свободы слова" публично увольняет инженеров Twitter, которые критикуют его в социальных сетях, передает Bloomberg.

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В одном случае Маск объявил об увольнении сотрудника в своем аккаунте в Twitter. В другом случае бывший сотрудник рассказал, что его уволили после того, как он открыто упрекнул Маска. Инженер Эрик Фронхефер, работавший над приложением Twitter для мобильной операционной системы Android, ретвитнул один из твитов Маска, сопроводив его комментарием, что новый владелец не совсем понимает техническую часть приложения Twitter.

Маск на это ответил: "Twitter очень медленный на Android. Что ты сделал, чтобы это исправить?". На следующий день Маск объявил об увольнении Фронхефера, который проработал в компании восемь лет.

Другой инженер, Бен Лейб, также был уволен после того, как ретвитнул один из постов Маска и прокомментировал его: "Как бывший технический руководитель по инфраструктуре временных шкал в Twitter, я могу с уверенностью сказать, что этот человек понятия не имеет, о чем говорит". Лейб, проработавший в Twitter 10 лет, также был уволен.

Сотрудники компании по-прежнему недовольны тем, что, став владельцем компании, Маск сократил половину штата Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1997208-ilon-mask-publichno-uvolnyaet-kritikuyuschih-ego-sotrudnikov-twitter/