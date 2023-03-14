Вчерашний сбой в работе казахстанских сайтов объяснили в Минцифры

Женщина с ноутбуком. Иллюстративное фото: pxfuel.com

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснило сбой в работе некоторых отечественных сайтов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проблемы в работе казахстанских сайтов наблюдались накануне вечером.

Как пояснили в МЦРИАП, после 18:00 специалистами были зафиксированы проблемы сети отдельных операторов связи, в результате чего ряд казахстанских доменов оказался недоступен.

"Kaznic (Казахский центр сетевой информации) провел плановые обновления DNS-записей казахстанских доменов, после чего у отдельных операторов связи возникли ошибки на кэшируюших DNS-серверах. Они получили пустые записи", – добавили в ведомстве.

По информации Минцифры, в настоящее время данные проблемы решаются: операторы связи повторно обновляют кэширующие DNS-серверы.

На официальном сайте Kaznic говорится, что учреждение "Казахский центр сетевой информации" было зарегистрировано Министерством юстиции в сентябре 1999 года.

Организация IANA назначила "Казахский центр сетевой информации" менеджером по поддержке доменного имени верхнего уровня KZ. Менеджер самостоятельно устанавливает правила и порядок регистрации доменных имен второго и последующих уровней в строгом соответствии с существующими стандартами и правилами делегирования доменных имен в сети Интернет.

Учреждение "Казахский центр сетевой информации" создано для достижения следующих целей:

выступать в качестве центра сетевой информации, осуществлять управление и контроль за использованием доменного имени .KZ в сети интернет;

в соответствии со всеми необходимыми соглашениями и в кооперации с государственными и негосударственными организациями управлять и контролировать использование поддоменов интернета в части домена .KZ;

устанавливать, публиковать и администрировать правила использования доменных имен в зоне .KZ;

поддержание регистрации доменных имен в интернете;

устанавливать и внедрять процедуры авторизации изменений зарегистрированных доменных имен в зоне .KZ;

предоставлять средства для поиска зарегистрированных доменных имен в зоне .KZ;

обеспечивать функционирование службы DNS (Domain Name Service);

предоставление в интернете (DNS, WHOIS) соответствующей информации о зарегистрированных поддоменах;

делегирование прав по администрированию и управлению доменными именами второго уровня .KZ;

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2012765-vcherashniy-sboy-v-rabote-kazahstanskih-saytov-obyasnili-v-mintsifry/