Казахстанские СМИ заявили о DDOS-атаках из-за рубежа

Ноутбук и планшет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Проблемы с доступом к сайтам некоторых казахстанских СМИ наблюдаются сегодня, 25 сентября. Редакции СМИ сообщают о DDOS-атаках из других стран.

В частности, недоступны порталы изданий Newtimes.kz и Toppress.kz.

В своем Telegram-канале издание Newtimes.kz сообщало, что проблемы начались еще ночью - утром работа ресурса была частично восстановлена, однако сейчас сайт опять недоступен.

"Запросы на доступ к ресурсу в большом количестве идут из-за рубежа. Наши технари пытаются этому нашествию противостоять. Как долго еще будут проблемы – сказать сложно. Мы предпринимаем все усилия", - говорится в сообщении редакции.

В свою очередь издание Toppress.kz в своем Telegram-канале сообщает, что проблемы начались послу публикаций о массовом прибытии россиян в Казахстан.

"Наши специалисты восстановили доступ к сайту, но он работает с перебоями. Вероятно, DDOS-атака была осуществлена из-за рубежа.

Технические проблемы с доступом к сайту начались после публикации материалов об огромном потоке иммигрантов из РФ в Казахстан, докладе ООН об актах военных преступлений на территории зоны спецоперации РФ в Украине", - написали редакторы издания.

В АО "Казахтелеком" журналистам МИА "Казинформ" подтвердили информацию о DDOS-атака на казахстанские новостные порталы.

"24.09.22 зафиксирована массивная DDOS-атака из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов. На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время", - цитирует агентство сообщение "Казахтелеком".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989485-kazahstanskie-smi-zayavili-o-ddos-atakah-iz-za-rubezha/