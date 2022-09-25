Масштабные DDoS-атаки на Казнет из других стран зафиксировала ГТС

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АО "Государственная техническая служба" сегодня, 25 сентября, зафиксировала масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГТС.

Отмечается, что атаки приводят к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи.

"На текущий момент ГТС совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы.

На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах. Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь данных атак", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о DDoS-атаках на свои сайты заявили несколько казахстанских СМИ. Эту информацию подтвердили и в АО "Казахтелеком".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989494-masshtabnye-ddos-ataki-na-kaznet-iz-drugih-stran-zafiksirovala-gts/