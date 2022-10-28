Хакерам будут платить за найденные уязвимости в информсистемах Казахстана

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

Хакеров, обнаруживших уязвимости в информационных системах Казахстана, будут награждать. Для этого в стране запустили специальную платформу и вносят изменения в законодательство, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что только за два года тестирования сервиса было обнаружено 1700 уязвимостей в Казнете.

На платформе уже работает почти полторы тысячи исследователей. За это время им удалось предотвратить утечку данных казахстанцев на EGOV, медицинских сведений семи миллионов пациентов и исключить доступ к системе управления водоснабжением столицы.

"Если обычный гражданин, программист, инженер, "белый хакер", исследователь находит уязвимость в электронном правительстве либо в какой-то системе, позволяющей получить доступ к персональным данным граждан, а также проникнуть в систему и внести какой-то деструктив, он может все это легально сдать. Получить за это вознаграждение, а владелец системы должен будет это все исправить. То есть, это у нас вносится в Закон "О цифровизации", – рассказал президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.

Напомним, в сентябре ряд казахстанских СМИ сообщил о DDoS-атаках на свои сайты. В АО "Государственная техническая служба" заявили, что целевые кибератаки направлены как на госорганы страны, так и инфраструктуру Казнета. Кроме того сообщалось, что DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников. Чуть позже в ГТС сообщили, что кибератаки были нацелены на полный отказ интернет-ресурсов.

В начале октября Гостехслужба сообщила, что отразила около 20 млн кибератак на Казнет за месяц. На сегодняшний день "Киберщит" функционирует в усиленном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994711-hakeram-budut-platit-za-naydennye-uyazvimosti-v-informsistemah-kazahstana/