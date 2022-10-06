Около 20 млн кибератак на Казнет отразила Гостехслужба

Хакер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" были отражены атаки внутреннего и внешнего периметра. За месяц было отражено около 20 млн кибератак, сообщается на официальном сайте ГТС.

В ГТС предполагают, что кибератаки связаны с предстоящими президентскими выборами в Казахстане.

"Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") ведутся работы по отражению кибератак.

На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения", – говорится в публикации.

Отмечается, что только за месяц "Киберщиту" удалось отразить около 20 млн атак.

В пресс-службе ГТС сообщили, что для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться по всему миру.

На сегодняшний день "Киберщит" функционирует в усиленном режиме.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что у МЦРИАП пока нет данных касательно того, какая страна ведет атаки на Казахстан. Однако он уточнил, что его ведомство вырабатывает госполитику в области кибербезопасности.

24 сентября ряд казахстанских СМИ сообщил о DDoS-атаках на свои сайты. В АО "Государственная техническая служба" заявили, что целевые кибератаки направлены как на госорганы страны, так и инфраструктуру Казнета. Кроме того, DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников. Чуть позже в ГТС сообщили, что кибератаки были нацелены на полный отказ интернет-ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1991503-okolo-20-mln-kiberatak-na-kaznet-otrazila-gostehsluzhba/