"Нацелены на отказ интернет-ресурсов": стало известно, каким атакам подвергся Казнет

Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня сотрудники АО "Государственная техническая служба" (ГТС) сообщили, что Казнет подвергся кибератакам хакеров. Пояснение по этому вопросу компания разместила в .

В ГТС сообщили, что эти масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета совершаются уже на протяжении нескольких дней. И это привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атаки, по данным специалистов, пришелся на сегодня.

"Атаки такого типа затрудняют работоспособность веб-сервисов и нацелены на полный отказ интернет-ресурсов.

Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами. Поэтому сказать конкретно, с какой страны или региона была DDoS-атака, на сегодняшний день не представляется возможным", – пояснили в Гостехслужбе.

Сейчас, по информации ГТС, все работает как и прежде.

Ранее в Гостехслужбе предположили, что эти кибератаки могут быть связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990113-natseleny-na-otkaz-internet-resursov-stalo-izvestno-kakim-atakam-podvergsya-kaznet/