Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не больше 10 штук в одни руки": об ограничении продажи SIM-карт в Казахстане высказался глава Минцифры

Опубликовано:

Sim-карта рядом со смартфоном
Sim-карта. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах мажилиса глава МЦРИАП Жаслан Мадиев высказался о предложении ограничить число разрешенных к продаже SIM-карт в одни руки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас еще решение никакое не принято, но на мой взгляд, чисто мое мнение, как эксперта: более чем 10 SIM-карт каждому из нас, наверное, не надо. Я полагаю, что это вполне адекватное количество SIM-карт на одно лицо, но это будет с экспертным сообществом, госорганами обсуждаться. По результатам будет вносить предложение", – высказался министр Жаслан Мадиев.

Напомним, 16 октября на заседании мажилиса о предлагаемом ограничении количества SIM-карт на одного человека заявил вице-министр МЦРИАП – он сообщил, что номерной фонд хотят вернуть государству, а также ограничить количество SIM-карт на одно физическое лицо.

Добавим, еще в октябре прошлого года замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что рассматривается поправка в Кодекс РК об административных правонарушениях за передачу своих SIM-карт другим лицам. Мера направлена на борьбу с мошенниками.

Также в начале года сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность внедрения универсальной виртуальной SIM-карты.

А в конце августа мы писали, что при получении услуг сотовой связи гражданами с них собираются требовать биометрические данные. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА". Предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

Введение биометрии при регистрации мобильных номеров в Казахстане предлагалось еще в июле прошлого года. За несколько месяцев до этого банки и мобильные операторы опубликовали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества.

Позже глава МЦРИАП в кулуарах Astana Finance Days прокомментировал предложение ввести биометрию при покупке SIM-карт, отметив, что поддерживает такие инициативы.

"Сейчас происходит очень много жалоб на то, что разные SIM-карты, непонятно на кого оформленные - поэтому считаю, что это правильная инициатива. Сейчас она обсуждается среди экспертов, обществом. Давайте техническую сторону презентуем, когда весь мы весь бизнес-процесс выработаем", - отметил тогда Жаслан Мадиев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2175591-ne-bolshe-10-shtuk-v-odni-ruki-ob-ogranichenii-prodazhi-sim-kart-v-kazahstane-vyskazalsya-glava-mincifry/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie