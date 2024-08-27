Биометрия для получения услуг сотовой связи: появился проект приказа
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Биометрические данные собираются требовать с граждан при получении услуг сотовой связи. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
В приказ и. о. министра по инвестициям и развитию от 24 февраля 2015 года № 171 "Об утверждении правил оказания услуг связи" внесут изменения. Проект документа был разработан МЦРИАП.
Так, в правилах появится понятие биометрические данные - это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.
В изменениях предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).
"В настоящее время операторами связи при регистрации абонентских устройств сотовой связи регистрируется посредством онлайн-сервисов, которые регистрируют без корректной идентификации абонентов сотовой связи. Данной проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления финансовом секторе.
В целях борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента", - говорится в пояснении.
После вступления в силу нововведений абоненты при заключении договора с оператором должны будут предоставить биометрические данные.
Введение биометрии при регистрации мобильных номеров в Казахстане предлагалось еще в июле прошлого года. За несколько месяцев до этого банки и мобильные операторы опубликовали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества.
В марте этого года в Казахстане предложили ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. Несколько дней назад правило официально вступило в силу.
Биометрия теперь требуется также и при переводах микрокредитов на счета компаний, например, при приобретении товара или услуги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153761-prohodit-biometriyu-mogut-obyazat-kazahstancev-pri-poluchenii-uslug-sotovoy-svyazi/