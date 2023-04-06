Казахстанские банки и мобильные операторы сделали совместное заявление

Деньги в блокноте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов из-за участившихся случаев мошенничества было опубликовано на официальном сайте Ассоциации финансистов Казахстана.

Заявление казахстанцам адресовано от лица компаний Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi.kz, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан).

"Уважаемые клиенты!

В последнее время появился новый вид финансового мошенничества. Спешим предупредить вас, чтобы уберечь от возможных финансовых потерь.

Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в чате мессенджера мошенники отправляют фото поддельного удостоверения сотрудника банка. Они уверяют, что у вас пытаются похитить средства и убеждают перевести их на "безопасный счет". После этого они исчезают вместе с деньгами.

"Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров", – подчеркнули представители банков.

Как появилась новая схема мошенничества?

Сообщается, что обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены.

"Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка", – указано в заявлении.

При этом подчеркивается, что злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы защититься от мошенников, важно соблюдать следующие правила:

Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в call-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов). Никогда и никому не сообщайте секретные коды из SMS-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения! Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

"Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги", – отметили специалисты.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015695-kazahstanskie-banki-i-mobilnye-operatory-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie/