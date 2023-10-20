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Штраф хотят ввести в Казахстане за передачу своей сим-карты другим лицам

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Сим-карта
Сим-карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

На парламентских слушаниях замглавы МВД заявил о рассматриваемой поправке в КоАП в Казахстане за передачу своих сим-карт другим лицам – так предлагается бороться с мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Игорь Лепеха заявил, что ведомство выявляет факторы, создающие условия для интернет-мошенничеств. Одно из них – передача им казахстанцами своих сим-карт, с которых они затем совершают звонки.

"У многих, наверное, возникает закономерный вопрос – как мошенникам удается дозваниваться до наших граждан из-за рубежа, если у нас внедрена система блокировки подменных номеров.

Те же самые дропы (подставные лица – прим.авт.) за вознаграждение оформляют электронные сим-карты на себя и передают номера мошенникам, с помощью которых последние регистрируются в приложении WhatsApp. После активации номера мошенники через указанный мессенджер звонят потерпевшим, при этом их местонахождение определить затруднительно", – заявил замминистра.

В МВД добавляют – сейчас ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам нет.

"В настоящее время этот пробел устраняется. Проект поправок в административное законодательство также находится на рассмотрении. Статья 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняется 18-м пунктом, который и будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия (предусмотрен штраф для физ.лиц до 50 МРП)", – говорится в докладе замглавы МВД.

Также, по его словам, МЦРИАП разработал дополнения в "Правила оказания услуг связи" – по ним казахстанцы будут регистрировать свой сотовый номер через биометрию.

Игорь Лепеха добавил, что еще один способ телефонного мошенничества – звонки через приложения на компьютерах и телефонах, которые подменяют номер под "местный".

"Учитывая это, МВД внесено в "Казахтелеком" представление о необходимости выработки новых мер по недопущению несанкционированного пропуска мошеннического трафика на телекоммуникационную сеть Казахстана. Надеемся, оператор найдет техническое решение", – добавил спикер.

Напомним, весной вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете.

Позже эту идею прокомментировал глава Минцифры Багдат Мусин.

"Мы все изучаем, в принципе, вопрос так называемого "белого" интернета для детей, где заблокированы не нужные сайты для ребенка, а оставлен лишь тот перечень, который помогает его развитию. Мы такое планируем осуществить и такой тарифный план будет продаваться у мобильных операторов", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041884-shtraf-hotyat-vvesti-v-kazahstane-za-peredachu-svoey-sim-karty-drugim-litsam/

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