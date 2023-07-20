Биометрию могут обязать проходить казахстанцев при регистрации мобильных номеров

Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане хотят изменить правила оказания услуг связи – абонентам при регистрации нового номера может потребоваться пройти биометрию. Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".

Представители Минцифры планируют добавить фиксацию лица абонента в процесс регистрации мобильных номеров. Такая мера предлагается для защиты от мошенников.

"С учетом быстрого развития цифровизации, абонентские устройства являются неотъемлемой частью повседневной жизни граждан республики.

В настоящее время операторами связи при регистрации абонентских устройств сотовой связи регистрируется посредством онлайн-сервисов, которые регистрируют без корректной идентификации абонентов сотовой связи.

Данной проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления финансовом секторе", – говорится в сравнительной таблице, приложенной к проекту приказа.

Подчеркивается, что из-за этого правоохранительные органы не имеют корректную информацию при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

"С целю минерализации данных преступлений принято решение о необходимости регистрации абонентов посредством биометрической идентификации", – отметили специалисты.

Так, пункт 55 Правил оказания услуг связи предлагается изложить в следующей редакции:

"Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи (далее – договор), заключаемого между оператором и абонентом, согласно статьи 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица). При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

Отмечается, что биометрические данные – персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

Напомним, ранее казахстанские банки и мобильные операторы публиковали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества. Они же давали рекомендации по поводу того, как не стать жертвой мошенников.

Так, чтобы защититься от мошенников, важно соблюдать следующие правила:

Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в call-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов). Никогда и никому не сообщайте секретные коды из SMS-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения! Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

"Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги", – отметили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029426-biometriyu-mogut-obyazat-prohodit-kazahstantsev-pri-registratsii-mobilnyh-nomerov/