Выдавать SIM-карты через eGov планируют в Казахстане

На заседании мажилиса заместителя главы Минцифры спросили, какие меры будут приниматься в отношении операторов сотовой связи для предотвращения мошенничеств, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты отметили, что мошенники сейчас часто используют WhatsApp, при этом операторы связи не могут блокировать этот мессенджер. Одним из решений этой проблемы, как считают в правительстве, может стать возвращение номерного плана государству.

"Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотовый либо для городского использования на портале электронного правительства либо через мобильное приложение eGov mobile.

Кроме того, мы ограничим количество SIM-карт на одно физическое лицо, а также на юридические лица, которые получают сейчас их без контроля. Могут быть SIM-карты для коммерческого использования – они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование. С такими инициативами мы к вам в ближайшее время выйдем", – сообщил вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбек.

Напомним, еще в октябре прошлого года замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что рассматривается поправка в Кодекс РК об административных правонарушениях за передачу своих SIM-карт другим лицам. Мера направлена на борьбу с мошенниками.

Также в начале года сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность внедрения универсальной виртуальной SIM-карты.

Также в конце августа мы писали, что при получении услуг сотовой связи гражданами с них собираются требовать биометрические данные. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА". Предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

Введение биометрии при регистрации мобильных номеров в Казахстане предлагалось еще в июле прошлого года. За несколько месяцев до этого банки и мобильные операторы опубликовали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества.

Позже глава МЦРИАП в кулуарах Astana Finance Days прокомментировал предложение ввести биометрию при покупке SIM-карт, отметив, что поддерживает такие инициативы.

"Сейчас происходит очень много жалоб на то, что разные SIM-карты, непонятно на кого оформленные - поэтому считаю, что это правильная инициатива. Сейчас она обсуждается среди экспертов, обществом. Давайте техническую сторону презентуем, когда весь мы весь бизнес-процесс выработаем", - отметил тогда Жаслан Мадиев.