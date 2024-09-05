"Считаю это правильным": Мадиев о введении биометрии при покупке SIM-карт

Глава МЦРИАП в кулуарах Astana Finance Days прокомментировал предложение ввести биометрию при покупке SIM-карт, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев считает, что процесс продажи SIM-карт в Казахстане нужно сделать очень гладким для людей.

При этом он поддержал идею введения биометрии при покупке SIM-карт.

"Считаю это правильным с учетом того, что сейчас происходит очень много жалоб на то, что разные SIM-карты, непонятно на кого оформленные - поэтому считаю, что это правильная инициатива. Сейчас она обсуждается среди экспертов, обществом. Давайте техническую сторону презентуем, когда весь мы весь бизнес-процесс выработаем", - резюмировал он.

Напомним, в конце августа мы писали, что при получении услуг сотовой связи гражданами с них собираются требовать биометрические данные. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА". Предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

Введение биометрии при регистрации мобильных номеров в Казахстане предлагалось еще в июле прошлого года. За несколько месяцев до этого банки и мобильные операторы опубликовали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества.

В марте этого года в Казахстане предложили ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. В августе правило официально вступило в силу.

Также в июле на портале "Открытые НПА" появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Добавим, что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.