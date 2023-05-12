WSJ назвала имя предполагаемой преемницы Илона Маска на посту гендиректора Twitter

Линда Яккарино. Фото: Charles Sykes / NBCUniversal / NBCU Photo Bank / Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покинет пост гендиректора Twitter через шесть недель, а его место займет женщина. Заявление Маска появилось в его .

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет работу примерно через 6 недель!

Я теперь буду выполнять обязанности исполнительного и технического директора, курирующего новые продукты, программное обеспечение и системных операторов", - написал Маск.

Имя своей преемницы на посту главы Twitter Маск не назвал, однако американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, пишет, что должность займет глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино.

"Яккарино, глава отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCU, проработала в NBCU более десяти лет. В компании она отвечала за поиск лучших способов определения эффективности рекламы в отрасли.

В качестве руководителя отдела продаж рекламы NBCU она сыграла ключевую роль в запуске потокового сервиса Peacock", - говорится в материале издания.

Отмечается, что Яккарино, которая помогла компании заработать на рекламе около 13 млрд долларов в год, имеет связи с маркетологами и рекламными агентствами, а также известна "своей твердой тактикой ведения переговоров".

Издание обратилось за комментарием в NBCU относительно ухода Яккарино. Там заявили, что она сейчас готовится к ежегодной презентации компании перед началом запуска рекламного сезона.

В Twitter на запрос редакции не ответили.

Напомним, Илон Маск выкупил соцсеть Twitter осенью прошлого года. Вскоре в СМИ появилась новость, что он начал массово увольнять сотрудников компании, однако сам Маск это опроверг, но вскоре распустил совет директоров.

Позже бизнесмен предложил установить цену верификации в Twitter в размере 8 долларов в месяц. После этого так называемые синие галочки стали платными. Вместе с этим Маск объявил об "амнистии" для ранее заблокированных пользователей Twitter.

В начале декабря уже владелец соцсети раскрыл информацию о цензуре в Twitter. Маск репостнул у себя в аккаунте многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.

А в начале этого года Илон Маск заявил, что спас Twitter от банкротства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2020196-wsj-nazvali-imya-predpolagaemoy-preemnitsy-ilona-maska-na-postu-gendirektora-twitter/