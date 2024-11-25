"Вкладывает в детей душу": единственный мужчина-воспитатель работает в Акмолинской области

В Акмолинской области в одном из мини-центров трудится единственный в регионе мужчина-воспитатель, который работает с детьми дошкольного возраста, передает 24.KZ.

Стаж Армана Досмагамбетова - 13 лет. С каждым из 20 малышей он легко находит общий язык. Сами дети его очень любят и не отходят ни на шаг.

Как рассказывает единственный в регионе мужчина-воспитатель, сначала он работал в начальной школе. Затем, когда открылся мини-центр, его позвали туда.

"Каждый отец должен быть примером для детей и обучать их хорошим манерам. То есть как разговаривать со старшими, как надо здороваться, как надо общаться с ровесниками, чтобы никогда не обманывали друг друга, любили и уважали. Мы начинаем каждый рабочий день, например, с детьми здороваемся. Потом каждого обнимаю, спрашиваю, как дела, кто тебя привез, как настроение", - говорит Арман.

Родители довольны работой воспитателя и восхищаются им. Сначала, по их словам, они испытывали сомнения, а сейчас не знают никого лучше Досмагамбетова.

"С первых дней видно, что наш воспитатель вкладывает душу в детей, заботится о них, чувствуем его правильное воспитание, это проявляется в мелочах. Дети по-настоящему раскрылись и всегда идут в садик с хорошим настроением", - говорит одна из мам.

По словам воспитателя, дети должны чувствовать заботу и поддержку. К каждому нужен индивидуальный подход, при этом все должно быть в игровой форме. По достоинству Досмагамбетова оценили его коллеги.

К слову, герой сюжета - отец трех детей, а еще активист, который постоянно участвует в различных семинарах. В этом году возглавил Союз отцов Бурабайского района.

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