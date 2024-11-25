"Вкладывает в детей душу": единственный мужчина-воспитатель работает в Акмолинской области
Опубликовано:
В Акмолинской области в одном из мини-центров трудится единственный в регионе мужчина-воспитатель, который работает с детьми дошкольного возраста, передает 24.KZ.
Стаж Армана Досмагамбетова - 13 лет. С каждым из 20 малышей он легко находит общий язык. Сами дети его очень любят и не отходят ни на шаг.
Как рассказывает единственный в регионе мужчина-воспитатель, сначала он работал в начальной школе. Затем, когда открылся мини-центр, его позвали туда.
"Каждый отец должен быть примером для детей и обучать их хорошим манерам. То есть как разговаривать со старшими, как надо здороваться, как надо общаться с ровесниками, чтобы никогда не обманывали друг друга, любили и уважали. Мы начинаем каждый рабочий день, например, с детьми здороваемся. Потом каждого обнимаю, спрашиваю, как дела, кто тебя привез, как настроение", - говорит Арман.
Родители довольны работой воспитателя и восхищаются им. Сначала, по их словам, они испытывали сомнения, а сейчас не знают никого лучше Досмагамбетова.
"С первых дней видно, что наш воспитатель вкладывает душу в детей, заботится о них, чувствуем его правильное воспитание, это проявляется в мелочах. Дети по-настоящему раскрылись и всегда идут в садик с хорошим настроением", - говорит одна из мам.
По словам воспитателя, дети должны чувствовать заботу и поддержку. К каждому нужен индивидуальный подход, при этом все должно быть в игровой форме. По достоинству Досмагамбетова оценили его коллеги.
К слову, герой сюжета - отец трех детей, а еще активист, который постоянно участвует в различных семинарах. В этом году возглавил Союз отцов Бурабайского района.
В начале января мы писали об учителе начальных классов из Павлодара Игоре Гноевом, который стал звездой TikTok. Его ролики набирают миллионы просмотров. Благодаря оригинальности своих учебных видео он победил в республиканском конкурсе среди педагогов.
В сентябре корреспондент NUR.KZ рассказывала об этнической немке из Алматы - Алине Кан, - которая преподает людям казахский язык. Интересоваться им она начала в раннем возрасте. А сейчас может с легкостью говорить даже на литературном казахском.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191788-vkladyvaet-v-detey-dushu-edinstvennyy-muzhchina-vospitatel-rabotaet-v-akmolinskoy-oblasti/