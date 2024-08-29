Полицейский один воспитывает пятерых детей в ВКО

Капитан полиции Куаныш Таныбаев воспитывает пятерых детей - трех девочек и двух сыновей. Супругу он потерял в августе прошлого года из-за ее болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, самому маленькому ребенку Куаныша Таныбаева недавно исполнилось два годика, а старшая дочь в этом году поступила в университет в Астане.

В органах внутренних дел Куаныш Таныбаев трудится уже 17 лет. Сейчас он занимает должность старшего инспектора дежурной части батальона патрульной полиции ДП ВКО.

Коллеги мужчины рассказали, что за эти годы Куаныш Таныбаев стал не просто опытным сотрудником, но и настоящим символом самоотверженности и преданности своему делу.

Предан полицейский не только долгу, но и домашнему очагу, куда спешит после работы. Куаныш Таныбаев уверен, что человек может адаптироваться ко всему.

Куаныш Таныбаев с детьми. Фото: ДП ВКО

"В этот раз впервые один собираю ребенка в детский сад, даже и не знал, что нужно столько всего. Где-то не хватает прививки, где - другой справки. Мы, мужчины, привыкли, что всем этим занимаются жены, и даже не вникаем в такие процессы. За год выучил названия лекарств, без списка иду в продуктовые магазины, наизусть зная предпочтения детишек. Со временем ко всему можно привыкнуть", - поделился многодетный отец.

Сейчас в воспитании ребят полицейскому помогают его родители и родители жены.

О своей супруге мужчина вспоминает с нежностью, отмечая, что для нее не было ничего невозможного. Подарив жизнь пятерым детям, она в каждый декретный отпуск осваивала новое мастерство, будь то кондитерское дело или шитье.

По словам Куаныша, его супруга была жизнерадостна, полна идей и стремлений, беззаветно любила детей, взращивала в них только лучшие качества и до конца оставалась опорой и тылом для своего мужа.

В этом году в первый класс идет младшая из их дочерей - Асия, с трепетом ждущая школьной линейки. Сын Елдар перешел в третий класс, а 14-летняя Самал, оставшаяся за старшую, пойдет в 8 класс, попутно она планирует посещать школу архитектуры, чтобы понять, подходит ли ей эта профессия.

В преддверии 1 сентября сотрудники областной полиции во главе с заместителем начальника ДП ВКО Сериком Манаповым поздравили семью Таныбаевых с началом учебного года, вручив ребятам рюкзаки, укомплектованные всеми необходимыми учебными принадлежностями, а также игрушки и сладкие подарки.

Полицейские посетили многодетную семью своего коллеги. Фото: ДП ВКО

Правоохранители пожелали детям высоких достижений, усидчивости, целеустремленности и успехов в учебе, чтобы на старте школьной жизни они уверенно шли к своим мечтам и добивались намеченных целей, вызывая у родных лишь чувство гордости.

Ранее стала известна трогательная история жизни матери четверых детей из Акмолинской области. Женщина, чей супруг погиб в автомобильной катастрофе, осталась с детьми на улице. Двоих из них она отдала в детский дом, но через год, когда смогла снять квартиру и устроиться на две работы, уже смогла их забрать.

А сыновей жителя Кокшетау чуть не отправили в детский дом после того, как его гражданская супруга бросила семью и сбежала с любовником. Дело в том, что у детей в свидетельствах о рождении в графе "отец" стоял прочерк.