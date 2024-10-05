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Эзотерика

Скамейка "для великанов" на автобусной остановке рассмешила жителей Актау (видео)

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Остановка в Актау
Остановка в Актау. Кадр из видео: instagram.com/911.aktau

Необычная остановка в 29 микрорайоне Актау стала поводом для шуток среди пользователей социальных сетей. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Lada.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина демонстрирует, с каким трудом он забирается на скамейку. Пользователи стали иронизировать по поводу происходящего.

"Автобус приехал, а ты со скамейки слезть не смог", "Можно растяжкой заняться с помощью такой лавочки", "Нужно дать название остановке - "Спортивная", "Срочно всем на фотосессию туда. Прикольно", - смеются комментаторы.

Выяснилось, что подобных скамеек "для великанов" в Актау появилось сразу несколько. В акимате объяснили, что дело не в ошибке с размерами, просто данная конструкция еще не доделана.

Остановка специально делается "высокой", чтобы ее ножки глубоко закапывались в землю и, таким образом, могли выдержать непогоду и происки вандалов.

"В текущем году в Актау проводится установка 20 новых социальных автобусных остановок. Последняя из 20 автобусных остановок была доставлена для установки, однако ее монтаж требует обустройства парковочного кармана и перемещения столба освещения.

В связи с этим остановка временно размещена вдоль дороги. Автобусы продолжают останавливаться на прежнем месте. В настоящее время работы продолжаются, после завершения строительства кармана и благоустройства территории остановка будет установлена", - рассказали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.

В ведомстве также продемонстрировали, как будет выглядеть остановка после завершения всех работ.

Остановка в Актау
Остановка в Актау. Фото: Lada.kz

Ранее фигуры матрешек, которые перекрасили в Павлодаре, рассмешили пользователей Сети. Горожане также обрушились с критикой в адрес акимата, назвав такое обновление издевательством. В городском отделе ЖКХ сообщили, что специалисты вместе с подрядчиком выехали на место. После обследования заказчик обязал подрядчика переделать работу.

Кроме того, среди казахстанцев стало популярным видео, на котором некий гражданин дремал во дворе жилого дома в Астане, расстелив постель. Мужчину запечатлела жительница одного из домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170186-skameyka-dlya-velikanov-na-avtobusnoy-ostanovke-rassmeshila-zhiteley-aktau-video/

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