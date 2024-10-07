Житель Алматинской области регулярно сообщает в полицию о нарушителях

Полиция Алматинской области наградила местного активиста Виктора Шаленого за значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, Виктор Шаленый активно содействует соблюдению правил дорожного движения, что помогает выявлять многочисленные правонарушения и способствует снижению аварийности в регионе.

"Этим мы подчеркиваем важность общественного участия в сохранении безопасности на дорогах, ведь активная гражданская позиция - это залог порядка и безопасности. В знак признания неоценимого вклада Виктора Сергеевича мы наградили его благодарственным письмом и памятным подарком", - отметил и. о. начальника УМПС ДП Алматинской области Мурат Калиаскаров.

Виктор Шаленый регулярно передает информацию о нарушителях, помогая правоохранительным органам оперативно реагировать на опасные ситуации. Благодаря такому сотрудничеству значительно улучшилась безопасность на дорогах области, что положительно сказалось на общем уровне дисциплины среди водителей.

"Мы ценим каждого, кто вносит свой вклад в поддержание порядка на дорогах. Безопасность - это общая задача, и такие инициативы помогают нам добиться лучших результатов", - добавил Мурат Калиаскаров.

Полиция Алматинской области продолжает призывать граждан к сотрудничеству, напоминая о том, что безопасные дороги зависят от ответственности и вовлеченности каждого.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подписали закон, который в два раза повышает размер штрафа за превышение скорости на 60 и более километров в час. В частности, согласно новым поправкам, владельцев автомобилей, которые нарушили скоростной режим на 60 километров в час (км/ч) или более, будет ждать штраф в размере 40 МРП, что в 2024 году составляет 147 680 тенге. Ожидается, что в 2025 году 1 МРП будет равен 3 932 тенге, поэтому штраф за это правонарушение вырастет уже до 157 280 тенге.

Помимо этого, подписан закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств. Так, в соответствии с нормами мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.