Обед в столовой и быт осужденных: студенты побывали в колонии в Карагандинской области

В Карагандинской области заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по региону.

Заместители начальника учреждения №29, капитан юстиции Сайлауұлы и подполковник юстиции Абилкасимов, организовали практическое занятие для студентов 2 курса юридического факультета Карагандинского университета им. Букетова.

В рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла студенты посетили комнату свиданий с родственниками осужденных, клуб учреждения, где заключенные проводят досуг и участвуют в культурно-массовых мероприятиях, а также столовую, где им представили блюда из меню осужденных, которые они могли попробовать.

Кроме того, были продемонстрированы условия проживания осужденных в отрядном звене.

"В учреждении содержатся осужденные, которые не впервые отбывают меру уголовного наказания. У большинства из них тяжелые судьбы и совершать преступления многие начали с раннего возраста", - отметил капитан юстиции Аян Сайлауұлы.

Ранее сообщалось, что в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что осужденный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

Помимо этого, стало известно, что осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Астаны отказался надевать браслет слежения и повторно лишился свободы - мужчина проведет в колонии 11 месяцев и 5 дней.