"Нам помогли люди": выселенная на улицу семья купила квартиру в Актобе

С помощью неравнодушных людей семья Цыба купила квартиру в старом деревянном доме в Актобе. Летом они по решению суда выехали из квартиры, за которую делали миллионные выплаты, передает "Диапазон".

Около пяти лет семья Цыба судилась за квартиру в старой части города. Но доказать, что они ее владельцы, несмотря на миллионные выплаты, они не смогли. Семья на тот момент состояла из семи человек, включая новорожденного ребенка, и все они были вынуждены съехать.

Жить им пришлось, где придется - у знакомых, родственников, одно время глава семьи Сергей Цыба жил в машине и в вагончике на работе.

На днях с помощью неравнодушных людей семья взяла в рассрочку квартиру в районе Жилгородка. Двухэтажный дом старый, деревянный, приблизительно 60-х годов постройки. На фасаде видны трещины. Но Сергей Цыба не унывает, а от всего сердца благодарит всех, кто ему помог.

"Нам помогли сначала люди для первоначального взноса. Собрали около 1,5 млн тенге. Спасибо волонтерам, местной газете, что люди узнали о нашей проблеме. Спасибо моему руководителю. Он взял на себя ответственность, что мы рассчитаемся за нее. Это трехкомнатная квартира, дом, конечно, старый. Даст Бог здоровья, мы все отремонтируем, наладим. Мы уже не на улице. Дети со мной, внуки со мной", - говорит Сергей Цыба.

Мужчина отметил, что пока маленькие внуки еще не въехали в новую квартиру, так как там надо менять полы и ремонтировать стены, в квартире пока холодно. Выплачивать деньги за нее нужно будет около 5 лет.

"Если бы я мог вернуть те деньги, которые платил еще с 2010 года, нашей семье было бы легче. Это 6,5 млн тенге, тогда огромные деньги. Корешки у меня остались", - говорит Сергей Цыба.

Официальный договор на право владения будет заключен в середине октября.

Напомним, Сергей Цыба из Мартука работал в ТОО "СпецТрансСтройКомпани" простым рабочим.

В ноябре 2010 года он заключил с компанией договор о намерении купли-продажи трехкомнатной квартиры в рассрочку за 8 млн тенге сроком до 2018 года. Но на директора компании завели уголовное дело, а 5 мая 2013 года квартиру арестовали.

В ноябре 2014 года частный судебный исполнитель передал ее в собственность фирмы "РусКазДорСервис". Квартира оказалась в залоге в банке по обязательствам этой компании. А "СпецТрансСтройКомпани" признали бездействующей с 2017 года.

Банкротный управляющий ТОО "РусКазДорСервис" обратился с иском о выселении. Начались суды, которые длились пять лет.

В мае прошлого года Сергей Цыба выиграл суд, но в октябре по апелляции проиграл. На тот момент в квартире проживали супруги, трое сыновей и невестка. Надежда была на Верховный суд в Астане, но и она не оправдалась.