60-летняя мама Айжан Байзаковой села на шпагат и восхитила пользователей Казнета (видео)

Мама казахстанской блогерши Айжан Байзаковой удивила пользователей соцсети отличной растяжкой. 60-летняя бабушка двух внуков легко села на шпагат, передает NUR.KZ.

В своем блоге Instagram мама Айжан Байзаковой показала, как тренируется у станка - делает растяжку, а после садится на шпагат.

"Я сделала свой выбор - я выбираю здоровый образ жизни", - отметила она.

Подписчики, а у их у нее в этой соцсети порядка 300 тысяч, были удивлены и восхищены увиденным.

"Супер! Так держать!", "Вы занимались балетом?", "Вы красотка", "Классно", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Айжан Байзакова рассказала, как ее муж уживается с тещей - все они сейчас живут в одной квартире в Астане, куда переехали недавно.