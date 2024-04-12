60-летняя мама Айжан Байзаковой села на шпагат и восхитила пользователей Казнета (видео)
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Мама казахстанской блогерши Айжан Байзаковой удивила пользователей соцсети отличной растяжкой. 60-летняя бабушка двух внуков легко села на шпагат, передает NUR.KZ.
В своем блоге Instagram мама Айжан Байзаковой показала, как тренируется у станка - делает растяжку, а после садится на шпагат.
"Я сделала свой выбор - я выбираю здоровый образ жизни", - отметила она.
Подписчики, а у их у нее в этой соцсети порядка 300 тысяч, были удивлены и восхищены увиденным.
"Супер! Так держать!", "Вы занимались балетом?", "Вы красотка", "Классно", - отреагировали пользователи соцсети.
Ранее Айжан Байзакова рассказала, как ее муж уживается с тещей - все они сейчас живут в одной квартире в Астане, куда переехали недавно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083571-60-letnyaya-mama-ayzhan-bayzakovoy-sela-na-shpagat-i-voshitila-polzovateley-kazneta-video/