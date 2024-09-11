"Сложно, но я справилась": девушка из Конаева покорила казахстанцев полетом на гидрофлайте в национальном костюме

Жительница Конаева Олеся Колесниченко покорила казахстанцев полетом на гидрофлайте в национальном костюме. Видео обошло соцсети, передает корреспондент NUR.KZ.

Гидрофлайт, или флайборд - это устройство для экстремальных водных развлечений, которое позволяет человеку летать над водой, используя силу водяного потока.

Олеся Колесниченко, жительница Конаева, открыла для себя этот вид спорта в 2023 году и за это время достигла определенных успехов. Сегодня девушка уже обучает столь популярному в морских странах гидрофлайту местных жителей, среди которых - и малыши, и пенсионеры.

Развитием экстремального туризма в Казахстане Олеся занимается уже более 8 лет. В ее "портфолио" - туры на мотоциклах, квадроциклах, снегоходах по красивейшим просторам страны.

Олеся Колесниченко. Фото: из личного архива

"Этим летом я активно начала развивать флайборд в Казахстане. Я влюбилась в него в 2023 году, попробовав гидрофлайт однажды. Это - самый красивый спорт на воде. Да, именно спорт, который в соседних странах развит очень сильно - там даже проходят чемпионаты", - отмечает девушка.

Она отмечает, что ее вдохновили невероятные эмоции, адреналин и драйв в полетах. "Сердце замирает, когда ты паришь над водой, делая разные элементы", уверяет Олеся.

Олеся Колесниченко. Фото: из личного архива

В соцсетях она познакомилась с флайбордистами из России; они-то и помогли ей найти и приобрести оборудование. Вложения потребовались немалые, ведь пришлось покупать мощный гидроцикл, топовое оборудование и специальную гарнитуру для переговоров - последняя нужна для постоянного контакта с инструктором.

Теперь Олеся не только занимается гидрофлайтом самостоятельно, но и обучает этому других, открыв первую в стане школу по полетам на флайборде. К слову, отмечает она, для занятий не нужно быть спортсменом или иметь хорошую физическую форму. Однако важно не бояться высоты и уметь плавать. Так в этот вид спорта пришли и восьмилетние дети, и женщина 62 лет.

Флайборд. Фото: из личного архива

"Капшагайское водохранилище подходит по климату и позволяет нам летать с мая по октябрь. Красивые локации, теплая пресная вода, яркое, согревающее теплом солнце... Очень жаль , что у нас нет закрытых бассейнов, чтобы тренировки проходили круглый год.

В Казахстане гидрофлайт не развит вообще, многие даже не слышали о таком. Очень хотелось бы, чтобы была какая-то помощь и поддержка от государства в развитии данного вида спорта, чтобы мы с гордостью смогли поднять флаг Казахстана на чемпионатах и выступать в разных шоу на воде по всему миру.

Все, что я делаю сегодня, делаю на свои ресурсы, у меня нет поддержки, иначе развитие этого вида спорта пошло бы быстрее", - рассказывает Олеся Колесниченко.

Олеся Колесниченко. Фото: из личного архива

Впрочем, местные жители уже знают флайбордистку: она - одна из первых, кто начинал кататься на стоячих спортивных гидроциклах. Сейчас эти гидроциклы появляются у все большего количества людей в Конаеве.

Кроме того, девушка ставит показательные номера. Например, одним из эпичных было шоу на воде в костюме с белыми крыльями ангела. С тех пор конаевцы узнают ее на улицах и восхищаются увиденным.

Олеся Колесниченко. Фото: из личного архива

"Я делала уже не одно шоу в своем городе, чтобы показать, насколько красив этот спорт, где есть перспектива развития, выступлений на разных мероприятиях, таких, как день города, дни рождения, корпоративы. Для этого вида спорта важен зритель, ведь элементы в сочетании с красивым костюмом - это не может не радовать глаз.

Олеся Колесниченко. Фото: из личного архива

Мое шоу в национальном костюме готовилось ко Дню Конституции, но погодные условия подвели. Но все же я осуществила свою задумку, подняв флаг над водой. В длинном платье было сложно исполнять элементы, но я справилась и показала, какая красивая наша страна.

Казахстан – великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. Народная память хранит и передает из поколения в поколение славные события казахского народа", - рассказала Олеся.