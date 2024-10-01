Стала известна история 107-летней жительницы Карагандинской области
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В Карагандинской области насчитывается более 181,6 тыс. жителей старше 60 лет, из которых 25 достигли возраста 100 лет и старше, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как говорится на официальном сайте ведомства, самая старейшая долгожительница области - Тумар Искакова, проживающая в Нуринском районе. Ей 107 лет. Она родилась в Шетском районе и после замужества переехала в село Кертінді Нуринского района.
В раннем возрасте она познакомилась с тяжелым крестьянским трудом, работала в поле и ухаживала за скотом.
"Во время Великой Отечественной войны вместе с односельчанами собирала посылки на фронт, вязала для солдат носки и теплые вещи", - говорится в сообщении акимата.
С супругом они вырастили двоих сыновей. Сегодня Тумар Искакова окружена внуками и правнуками, родные заботятся и помогают ей.
Ранее сообщалось, что Алматинская область вошла в топ-3 по числу долгожителей. В регионе проживает 38 человек, достигших векового рубежа. Наибольшее количество таких жителей зарегистрировано в Талгарском, Карасайском, Уйгурском и Енбекшиказахском районах. Всего в области насчитывается 164 002 пенсионера, среди которых 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 2 315 тружеников тыла.
Отметим, что в Казахстане на данный момент проживает 423 человека, которым 100 лет и более. Самая пожилая женщина живет в области Ұлытау, ей 114 лет. После нее по возрасту идут двое жителей из Павлодарской и Туркестанской областей - им по 112 и 110 лет соответственно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2168242-stala-izvestna-istoriya-107-letney-zhitelnicy-karagandinskoy-oblasti/
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