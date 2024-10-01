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Алматинская область вошла в топ-3 по числу долгожителей: акимат раскрыл, в чем секрет

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Аким Алматинской области поздравил долгожителей с праздником
Долгожители. Фото: Акимат Алматинской области

Алматинская область подтверждает статус региона долгожителей с 38 жителями, отметившими 100-летний юбилей, и входит в тройку лидеров по этому показателю, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

В регионе проживает 38 человек, достигших векового рубежа, что ставит Алматинскую область в число лидеров по количеству долгожителей. Наибольшее количество таких жителей зарегистрировано в Талгарском, Карасайском, Уйгурском и Енбекшиказахском районах.

Всего в области насчитывается 164 002 пенсионера, среди которых 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 2 315 тружеников тыла. Государство оказывает им поддержку: ветераны и инвалиды ВОВ получают социальные выплаты, а к 9 мая им вручены единовременные пособия.

В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, аким области Марат Султангазиев посетил семью долгожителей.

Особый интерес у главы региона вызвала история супругов Жакабая Жумагуловича и Турганбаевой Айтансык, которые прожили вместе 60 лет.

У юбиляров большая семья: 5 детей, 14 внуков и 21 правнук. Жакабай работал на железной дороге, а Айтансык посвятила себя обучению детей географии. Оба получили награды за добросовестный труд.

"Алматинская область - край долгожителей! Здесь, среди живописных гор и чистого воздуха, долгожители - это не просто статистика, а живая история. Каждый из них - это кладезь мудрости и опыта. Мы обязаны помнить об их неоценимом вкладе в наше общество. Давайте вместе сохраним и приумножим уважение к старшему поколению, ведь их забота о нас - это залог нашего благополучия", - отметил Марат Султангазиев.

В регионе особое внимание уделяется заботе о пожилых людях и инвалидах. Центр социального обслуживания "Шарапат" предоставляет необходимую помощь этим категориям граждан.

Власти уверены, что секрет долголетия заключается не только в хорошей генетике, но и в правильном образе жизни, поддержке близких и активной жизненной позиции.

Отметим, что в Казахстане на данный момент проживает 423 человека, которым 100 лет и более. Самая пожилая женщина живет в области Ұлытау, ей 114 лет. После нее по возрасту идут двое жителей из Павлодарской и Туркестанской областей - им по 112 и 110 лет соответственно.

При этом, по данным Минтруда, больше всего долгожителей проживает в Туркестанской области - 64 человека, которым от 100 лет. Второе место у Алматы, 48 человек, третье - у Алматинской области, 38 человек.

Между тем ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев за 2023 год побила рекорды за последние 25 лет и составила 75,09 лет. В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет, тогда как в 2022 году этот показатель был равен 78,4. Среди мужчин показатель составил 70,99 лет, в 2022 году показатель был равен 70,2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168193-almatinskaya-oblast-voshla-v-top-3-po-chislu-dolgozhiteley-akimat-raskryl-v-chem-sekret/

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