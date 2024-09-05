"Я не пыталась ее унизить": Путинцева впервые прокомментировала скандальное видео с бол-герл

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые прокомментировала скандальное видео с бол-герл, после которого ее обвинили в высокомерии, передает NUR.KZ.

После матча Путинцевой с итальянкой Ясмине Паолини на US Open в Сети появилось видео, на кадрах которого бол-герл бросает Путинцевой мячи для игры, но теннисистка два раза не реагирует на действия девочки. Лишь на третий раз казахстанская спортсменка, под свист трибун, ловит мяч. После этого теннисистку жестко раскритиковали болельщики и известные спортсмены.

Путинцева решила прокомментировать ситуацию и опубликовала пост на своей странице в Instagram. Теннисистка заявила, что ее "немного пугает, то, что люди сделали выводы на основании видео длиной в 3 секунды".

По словам спортсменки, она проиграла очень упорный гейм, который могла выиграть. После этого она была очень разочарована и ей даже хотелось заплакать.

"В это время девочка подавала мне мяч, чего я даже не заметила, потому что находилась глубоко в своих мыслях. Я не пыталась унизить ее или кого-либо еще, не взяв этот мяч. Я не сделала ничего неуважительного в этот конкретный момент. Я прошу прощения, если эта девочка думает, что это было что-то по отношению к ней. И кстати ее зовут Катя, очень милая девочка", - написала Путинцева.

Со слов теннисистки, бол-герл поняла, что действия теннисистки лично к ней не были направлены. Она призналась, что решила сделать для девочки "что-то особенное".

"Не могу сказать, что я идеальна всю свою карьеру. Я злюсь на корте, говорю глупости и иногда ругаюсь, будто завтра не наступит. Виновата в этом. Но я никогда не ставил себя "выше "кого-то. Это совсем не я. Надеюсь, вы, ребята, теперь сможете посмотреть на это под другим углом", - подытожила теннисистка.

Кроме того, она опубликовала фото, на которых видно ее лицо в момент, когда девочка подала ей мячи.

Напомним, экс-первая ракетка мира Борис Беккер также раскритиковал Путинцеву.

"Кем себя возомнила Путинцева? Ужасное поведение по отношению к бол-герл", - написал он.

Высказался и бывший профессиональный игрок Фелисиано Лопес.

"Позор ей! Унижение ребенка, подающего мячи - это последнее, что вы сделаете на теннисном корте", - написал Лопес. Добавим, что Юлия Путинцева потерпела поражение в данном матче за два сета с общим счетом 3:6, 4:6.

Ранее экс-министр спорта Ермек Маржикпаев выразил разочарование казахстанскими теннисистами.

"Были большие надежды у нас, откровенно разочаровала нас сборная по теннису. Шесть лицензий, пять спортсменов... В итоге из-за Лены (Рыбакиной - прим. ред.), из-за Путинцевой мы потеряли, скажем так, лицензии, не принимали участие, снялись", - отметил Маржикпаев.

До этого Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с соревнований на Олимпийских играх до старта из-за проблем со здоровьем. Позже Рыбакина записала видеообращение к болельщикам, в котором объяснила, что врачи запретили выходить ей на корт из-за проблем с дыханием.

Юлия Путинцева снялась с соревнований из-за проблем с коленом. Остальные теннисисты сборной Казахстана во всех дисциплинах вылетели в первом круге.