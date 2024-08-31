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Юлия Путинцева уступила пятой ракетке мира и завершила выступление на US Open

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила итальянка Ясмине Паолини, занимающая пятое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юлия Путинцева потерпела поражение за два сета с общим счетом 3:6, 4:6.

Встреча длилась один час и 36 минут. За это время вторая ракетка страны успела реализовать два брейк-пойнта после девяти попыток, допустила две двойных ошибки и два раза подала мяч навылет по ходу данной встречи.

Напомним, что Путинцева на данный момент занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ранее US Open также покинула лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая снялась из-за проблем со здоровьем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155594-yuliya-putinceva-ustupila-pyatoy-raketke-mira-i-zavershila-vystuplenie-na-us-open/

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