Юлия Путинцева уступила пятой ракетке мира и завершила выступление на US Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила итальянка Ясмине Паолини, занимающая пятое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юлия Путинцева потерпела поражение за два сета с общим счетом 3:6, 4:6.

Встреча длилась один час и 36 минут. За это время вторая ракетка страны успела реализовать два брейк-пойнта после девяти попыток, допустила две двойных ошибки и два раза подала мяч навылет по ходу данной встречи.

Напомним, что Путинцева на данный момент занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ранее US Open также покинула лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая снялась из-за проблем со здоровьем.

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