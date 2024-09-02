"Кем себя возомнила?": Путинцеву жестко раскритиковали за поведение на корте (видео)

Поведение казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой во время матча на US Open раскритиковали теннисные болельщики и спортсмены, передает NUR.KZ. Путинцевой пришлось извиняться.

Казахстанскую теннисистку раскритиковали теннисные специалисты и болельщики после публикации видео во время матча против итальянки Ясмине Паолини, которое было снято с трибун. Видео опубликовала на своей странице пользователь Мередит Томпсон, которая отметила в посте аккаунты известных теннисных журналистов и СМИ.

На кадрах видно, как бол-герл бросает Путинцевой мячи для игры, но теннисистка два раза не реагирует на действия девочки. Лишь на третий раз казахстанская спортсменка, под свист трибун, ловит мяч.

Видео стало обсуждаемым среди спортивной общественности. Так, легендарный немецкий теннисист Борис Беккер сделал репост публикации и раскритиковал Путинцеву.

"Кем себя возомнила Путинцева? Ужасное поведение по отношению к бол-герл", - написал экс-первая ракетка мира.

В комментариях под постом Беккера высказался и бывший профессиональный игрок Фелисиано Лопес.

"Позор ей! Унижение ребенка, подающего мячи - это последнее, что вы сделаете на теннисном корте", - написал Лопес.

Также Путинцеву раскритиковали теннисные болельщики. На данный момент публикации в Instagram Путинцевой ограничены для комментаторов. Кроме того, Путинцева принесла извинения болельщикам в Stories на своей странице в Instagram.

"Я прошу прощения перед бол-герл за то как повела себя, когда она подавала мне мячи. Честно говоря, дело было не в ней. Я очень злилась на себя, потому что упустила брейк-поинт и проиграла гейм. Это меня настолько опустошило, что я погрузилась в мысли и не замечала, что происходит и кто подает мне мячи… Все дети потрясающе работали, как и всегда", - написала Путинцева.

Отметим, что Юлия Путинцева потерпела поражение в данном матче за два сета с общим счетом 3:6, 4:6.

Ранее экс-министр спорта Ермек Маржикпаев выразил разочарование казахстанскими теннисистами.

"Были большие надежды у нас, откровенно разочаровала нас сборная по теннису. Шесть лицензий, пять спортсменов... В итоге из-за Лены (Рыбакиной - прим. ред.), из-за Путинцевой мы потеряли, скажем так, лицензии, не принимали участие, снялись", - отметил Маржикпаев.

Напомним, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с соревнований на Олимпийских играх до старта из-за проблем со здоровьем. Позже Рыбакина записала видеообращение к болельщикам, в котором объяснила, что врачи запретили выходить ей на корт из-за проблем с дыханием. Юлия Путинцева снялась с соревнований из-за проблем с коленом. Остальные теннисисты сборной Казахстана во всех дисциплинах вылетели в первом круге.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал предложение отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

"Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы.

Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - считает Токаев.