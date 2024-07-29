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Казахстанская спортсменка заняла второе место в заплыве на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова
Ксения Игнатова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Единственная представительница Казахстана в женском плавании на Олимпиаде-2024 Ксения Игнатова не смогла пробиться в полуфинал, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка получила лицензию только на дистанции 100 метров на спине. В понедельник в этой дисциплине прошел предварительный этап.

Игнатова в своем заплыве заняла второе место. Дистанцию она преодолела за 1 минуту 2,51 секунду.

Однако этого времени не хватило для того, чтобы попасть в топ-16 и пробиться в полуфинал. 18-летняя казахстанка заняла 26-ю позицию в общем зачете на своей дебютной Олимпиаде. От выхода в следующую стадию Игнатову отделило чуть более двух секунд.

Таким образом, в плавании на Олимпиаде-2024 от Казахстана теперь выступит только Адильбек Мусин. Ему предстоит соревноваться на дистанциях 100 метров вольным стилем и баттерфляем.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141355-kazahstanskaya-sportsmenka-zanyala-vtoroe-mesto-v-zaplyve-na-olimpiade-2024/

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