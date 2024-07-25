Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам, рассказав о протекающей болезни, а также о том, почему все же не успела восстановиться к началу Олимпиады, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса.

"Дорогие казахстанцы! Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже.

После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским Играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться", - говорится в обращении спортсменки, опубликованном на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Елена Рыбакина пожелала всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже, отметив, что будет болеть за казахстанских атлетов.

Сегодня стало известно, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Позже в Федерации тенниса Казахстана сообщили, что Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже по состоянию здоровья.