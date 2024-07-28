Второй казахстанский теннисист вылетел на старте Олимпиады-2024

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге индивидуального турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
На старте соревнований в мужском одиночном разряде вторая ракетка Казахстана уступил чеху Якубу Меншику. Перед Олимпиадой Шевченко занимал 58-е место в рейтинге ATP, его соперник — 81-е.
Меншик одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" 1 час 5 минут.
Таким образом, после первого круга в мужском одиночном разряде на Олимпиаде не осталось представителей Казахстана. Ранее на этой стадии выбыл лучший теннисист страны Александр Бублик.
В женском одиночном разряде с Олимпиады из-за проблем со здоровьем снялись обе казахстанки — Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.
Последний шанс на медаль национальная команда получит в мужском парном турнире. Там Бублик сыграет вместе с Александром Недовесовым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2141035-vtoroy-kazahstanskiy-tennisist-vyletel-na-starte-olimpiady-2024/